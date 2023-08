Qmusic-dj Kai Merckx heeft een zomerplaat gemaakt met hulp van luisteraars en artificial intelligence (AI). ‘Wat Zijn We Lekker Weg’ werd vanochtend in de ochtendshow gelanceerd. Kai Merckx presenteert de ochtendshow in de vakantie van Mattie en Marieke.

Vorige week riep Kai de luisteraars op om elementen aan te leveren waar een typische zomerplaat aan moet voldoen of wat zij associëren met vakantie. Met deze input ging Kai aan de slag, waarbij hij de hulp inriep van kunstmatige intelligentie om een begin van de teksten en melodie te genereren. Kai Merckx: “Het begon eigenlijk vooral met de vraag hoe ver AI zou komen in het proces van het maken van een liedje. Ik ben er achter gekomen dat AI geen hapklaar liedje kan schrijven, maar dat het eerder een verrijking is dan een vervanging. Het begon als een soort experiment en dat werd eigenlijk steeds groter en groter en in combinatie met de input van luisteraars is het gelukt om een zomerhit te schrijven waar ik heel enthousiast over ben.”

Het resultaat, ‘Wat Zijn We Lekker Weg’, weerspiegelt, met een knipoog, de typische Nederlander op vakantie. Zo komen het struinen over de camping met je rolletje wc-papier en jezelf verstaanbaar proberen te maken in steenkolen Engels voorbij.

Normaal is Kai Merckx doordeweeks te horen in de avond.

Foto: Qmusic