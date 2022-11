Daniël Dekker vindt dat NPO Radio 5 een belangrijk platform moet blijven voor de Nederlandse muziekindustrie en dat dat soms nog wel beter kan. “Mensen als Boudewijn de Groot, Stef Bos, Herman van Veen, moeten een landingsplek hebben bij de publieke omroep. Frank Boeijen verkoopt tientallen theaterzalen uit. Als je dat relateert aan hoe vaak hij op de radio is, vind ik dat te weinig. Daar mogen we nog net iets beter beleid op voeren”, zegt Daniël in De Telegraaf.

De Radio 5-dj doet zijn uitspraken vanwege de start van de Evergreen Top 1000. “Bijna een kwart van de muziek in de top 1000 is Nederlandstalig”, zegt Daniël. Dat is het hoogste aandeel sinds de lijst begon. “Dat komt omdat ze gaan stoppen”, weet de jock.

Daniël is ‘de man van de lijstjes’. Zo presenteerde hij onder meer jarenlang de Mega Top 50 op 3FM, veertien keer de Top 2000 en is hij nu te horen in de Evergreen Top 1000 op Radio 5. “Ik heb altijd iets gehad met lijstjes. Het heeft iets magisch. Nederland is volgens mij ook gek op lijstjes. Wie is het best gekleed, of het slechtst, de meest irritante reclame. Mensen vinden het toch leuk om te weten”, aldus Daniël in de krant.

Foto: Ruud Baan