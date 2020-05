Hoofdredacteur Mireille van Ark van BNR Nieuwsradio vraagt zich af of het wel nodig is dat allerlei media dagelijks de coronacijfers van het RIVM pushen. “Ik kan me niet voorstellen dat je daar als consument op zit te wachten wanneer elk nieuwsmedium dezelfde cijfers brengt”, zegt ze tegen het Stimuleringsfonds voor de journalistiek.

“Elke dag krijg ik een pushbericht als de RIVM-cijfers weer bekend zijn gemaakt. Het zou allemaal wel wat slimmer en met meer context gebracht kunnen worden. Ik vind dat we als journalisten nog te veel de persconferenties volgen. Iedereen verslaat het maar zonder de informatie in een context te plaatsen. Gebruik je nieuwsgierigheid en vraag je af: worden we niet te volgend?”

Hoe nu verder?

Bij BNR ligt de focus nu meer op ‘hoe nu verder?’ “BNR is nu de thuiswerkzender, straks de opbouwzender, want de wederopbouw van Nederland komt centraal te staan. Het is voor alle ondernemers boeiend om te horen hoe het bij anderen gaat. Je zal zien dat wanneer er minder acuut nieuws is, ook het delen van kennis en inspiratie een belangrijke pijler voor ons wordt.”

Thuiswerken is bij BNR nu de norm. En wie toch naar de studio in Amsterdam moet komen, kan soms z’n eigen collega’s niet zien. “We hebben zelfs aparte ingangen gemaakt voor de ploeg die de ochtenduitzending maakt en de ploeg die verantwoordelijk is voor de middagshow. Ze komen elkaar niet tegen in het pand.”

Foto: BNR