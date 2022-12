“Het is niet niets. Dit wordt de spannendste week uit mijn carrière.” Zo omschrijft Barend van Deelen zijn deelname aan het Glazen Huis. Overmorgen, op 18 december, gaan de deuren van het huis dicht. “Natuurlijk vind ik het spannend. Je maakt acht tot twaalf uur radio per dag. Maar ach, als ik een lamp had moeten ophangen, was ik zenuwachtiger geweest. Dat kan ik niet, een show neerzetten wel”, zegt hij in het AD.

Samen met Sophie Hijlkema en Rob Janssen neemt Barend dit jaar plaats in het Glazen Huis in Amersfoort, waarbij een week lang geld wordt opgehaald voor ‘Het Vergeten Kind’. Dat zijn kinderen die in een onveilige thuissituatie leven, ongeliefd en eenzaam zijn, en een verhoogd risico lopen om op latere leeftijd op het criminele pad te raken of werkloos te worden.

Niet eten

Net als bij de vroegere edities van het Glazen Huis mogen de dj’s ook dit jaar niets eten. “Joh, dat komt wel goed”, zegt Barend erover in de krant. “Begin dit jaar woog ik 110 kilo en ben ik begonnen met afvallen. En wat dan nog? Dan wordt het maar zwaar. We doen het voor één doel. De Vergeten Kinderen hebben het veel zwaarder.”

Inclusief het ‘niet mogen eten’ is het Glazen Huis dit jaar weer als ‘vanouds’. Voormalig zendermanager Sharid Alles stopte eerder juist met het eindejaarsevenement, dat in 2018 plaatsmaakte voor ‘The Lifeline’. DJ’s van 3FM liepen een lange route door Nederland om op die manier geld op te halen voor het goede doel. Het Glazen Huis had zijn langste tijd gehad, was het argument, maar toch keerde het huis van glas vorig jaar weer terug.

