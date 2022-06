Yade Lauren (foto) is met drie prijzen opnieuw de grote winnaar van de NPO FunX Music Awards. $hirak, Cristian D en Trobi gingen ieder naar huis met twee awards en ook waren er prijzen voor Josylvio (Artist Of The Year – Male), Broederliefde (Best Group) en Tim Hofman.

Alle winnaars van de FunX Music Awards:

Artist Of The Year – Male: Josylvio

Artist Of The Year – Female: Yade Lauren

Best Group: Broederliefde

Best Video: Cristian D Ft. $hirak, Brysa & Ashafar – Amsterdam

Best Album: Trobi – Trobi On The Beat

Best Collabo: Trobi Ft. Mula B & LouiVos – Einstein

Best Song: Yade Lauren – In De Nacht

Best MC: Lijpe

Best DJ: Wef

Best Producer: $hirak

Next Best: Cristian D

Best Singer: Yade Lauren

Ook werd dit jaar voor de derde keer de FunX Power Award uitgereikt, dit jaar aan Tim Hofman. Hij legde met zijn serie BOOS het machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik bij The Voice bloot en wakkerde hiermee het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag aan.

De FunX Power Award wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd voor de FunX-doelgroep.

Foto: NPO FunX / Nikki van Toorn