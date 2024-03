Tineke de Nooij zou graag weer een programma willen presenteren op de radio. “Ik ben weliswaar niet meer de jongste, maar mijn hersenen werken nog steeds, hoor. Bovendien gaat iemand die een creatieve geest heeft gewoon door tot zijn of haar dood”, zegt Tineke in De Telegraaf. “Stilzitten kan ik echt niet, schei uit. Het liefst zou ik nog ergens in een krant of tijdschrift columns schrijven. Of tóch een radioprogrammaatje presenteren.”

Tineke, decennialang te horen op de Nederlandse radio, maakte tot afgelopen najaar een programma op Radio Veronica. Dat ‘avontuur’ stopte volgens de presentatrice vrij abrupt. “Na een aantal uitzendingen was het plotseling afgelopen. Het management in Hilversum wilde geen aparte studio meer voor mij huren waar ik wekelijks mijn muziekprogramma kon presenteren. Ik moest naar Amsterdam, maar dat was me te veel gedoe, zeker omdat ik slecht ter been ben. Daarna kreeg ik nog wel aanbiedingen van andere radiostations, maar na al dat gedoe had er daar helemaal geen zin meer in.”

Eerder was Tineke jarenlang te horen op NPO Radio 5, met de ‘Tinekeshow’. De 82-jarige presentatrice heeft in totaal bijna zestig jaar lang radio gemaakt.

Foto: Mike Roelofs