Timo Kamst zegt niet te azen op een terugkeer op de radio. “Ik heb niet de ambitie om nog een landelijk radioprogramma te gaan maken. Ik wil vooral mensen coachen en een podcastbedrijf op poten krijgen”, zegt Timo in gesprek met Patrick Kicken.

Timo stopte vorig jaar april als opleidingscoördinator bij NPO Campus, voorheen de 3FM Radio-DJ School. Twaalf jaar lang was hij bezig met het opleiden van jong radiotalent. Tegenwoordig werkt Timo aan een eigen podcastbedrijf, Podcasthelden, en valt hij in op Wild FM. “Maar dat is puur een veredelde hobby”, zegt Timo over het invalwerk. “Ik was nieuwsgierig of ik al die dingen die ik in de afgelopen twaalf jaar geleerd heb, ook zelf kan toepassen. Ik ben hierdoor wel echt een betere radio-dj geworden dan vroeger. Ik heb zelf natuurlijk ook net zoveel geleerd als ik anderen heb geleerd.”

Hitlijst

Maar zowel landelijk als regionaal zegt Timo een vast radioprogramma dus niet zozeer te ambiëren. “Dat is niet mijn intentie. Ik heb er gewoon geen tijd voor naast het coachen, mijn eigen podcastbedrijf en mijn privéleven. Al lijkt het me heerlijk om, als ik dan toch een keer tijd overhoud, een hitlijst te presenteren. Ik neem de voorbereiding van een radioprogramma altijd heel serieus. Dat is tachtig procent van het plezier.”

Timo was voor zijn werk als opleidingscoördinator zelf radio-dj bij onder meer Radio 538, Yorin FM en SLAM!FM.

Het gesprek met Timo Kamst:

Foto: Hans-Peter van Velthoven