Talpa Network gaat opzoek naar nieuwe podcast-ideeën. Met ‘The Cast’ zoekt Talpa nieuwe ideeën voor podcasts en wil de makers hierbij begeleiden.

Talpa meldt over het idee: “Op dit moment zijn podcasts niet meer weg te denken uit het medialandschap. Daarom bieden we zowel jong talent als ervaren verhalenmakers de kans om hun podcast-idee groots uit te werken en te lanceren. Deelnemers met de meest spraakmakende inzendingen krijgen een mooi budget en worden in ‘The Cast’ begeleid door content- en productieprofessionals. Ook krijgt het bereik van hun podcast een enorme boost door de marketingkracht van Talpa Network en distributie via audioplatform JUKE naar grote podcast-platformen zoals Spotify.”

Marc Adriani, Directeur Audio: “Als Talpa Network willen we investeren in Nederlandse creativiteit. Daarnaast zien we dat er steeds meer naar podcasts wordt geluisterd. Daarom zetten we onze deuren nu wagenwijd open voor het gouden podcastidee. Voor makers kost de productie van een kwalitatieve podcast soms maanden tijd. Met ‘The Cast’ willen we die makers een kickstart bieden, wat voor ons als bedrijf tegelijkertijd een mooie ervaring is.”

De jury van ‘The Cast’ bestaat uit:

Marc Adriani, Directeur Audio

Yeliz Cicek, Hoofdredacteur LINDA.meiden en Podcastmaker

Marc Veeningen, Hoofdredacteur Hart van Nederland

Michiel Moerdijk, Hoofdredacteur Shownieuws

Patrick Goldsteen, Director Digital Product & Growth JUKE

Jenny Bakker, Head of Production het Bureau

Harry Bruinis, Director Central Marketing

Roshan Tewarie, Brand- & Contentmanager Talpa Social

Bas Menting, DJ 538 en Podcastmaker

Jort Koopman, Commercieel Manager Digital Solutions

Podcast-ideeën kunnen van 8 juli tot 31 augustus 2021 ingestuurd worden via www.talpanetwork.com/thecast. Na 31 augustus beoordeelt de jury de inzendingen op creativiteit en potentie.