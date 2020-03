Een kwart van de SLAM!-luisteraars luistert via online naar het radiostation. Dat stelt directeur Herbert Visser in de podcast ‘Lomp’. De FM is voor veel radiostations nog altijd het belangrijkste kanaal, maar dat is volgens de SLAM! en 100% NL-directeur aan het kantelen. “Van de grote radiostations luistert 50 procent naar de FM, en 50 procent via kabel, online, DAB+ of satelliet.”

Dat 5G al die distributiekanalen gaat vervangen, ziet Herbert nog niet zo snel gebeuren. “Feit is dat er veel mensen bang zijn voor straling van 5G, dus die uitrol zal niet zo snel gaan zoals gedacht. 5G wordt niet de manier om muziek te gaan luisteren.”

Digitale radio

Wel ziet de RadioCorp-directeur veel toekomst in digitale radio. “15 procent van de luisteraars zit al op DAB+. Het is echt een blijvertje en wordt steeds meer een blijvertje”, aldus Herbert. “Steeds meer vrachtwagens en radio’s op de bouw zijn ook uitgerust met DAB+. De combinatie DAB+ en online kan ervoor zorgen dat je alsnog erg veel luisteraars hebt.”

Vooral het kostenaspect maakt digitale radio een stuk aantrekkelijker dan FM, stelt Herbert. “Ik ga geen bedragen noemen, maar uitzenden op DAB+ kost slechts 10 procent van wat het FM-netwerk kost.”