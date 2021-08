Roelof Hemmen is de komende tijd niet te horen als nieuwslezer in de ochtendshow op Radio 538. Roelof is vrijdag geopereerd aan zijn galblaas en moet voorlopig herstellen van die operatie. De nieuwslezer moest met spoed onder het mes, nadat hij een kleine twee weken geleden last kreeg van hevige buikpijn. Galsteen was de oorzaak van die pijn.

Wanneer Roelof weer aanschuift in de ochtendshow van Frank Dane, is niet duidelijk. Overigens is het ochtendprogramma momenteel sowieso niet te horen; Frank maakt vanwege de Olympische Spelen in Tokio zijn programma deze weken ’s middags.

Foto: Radio 538