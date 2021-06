Rick Romijn is de komende tijd afwezig op Radio Veronica vanwege gezondheidsproblemen. De sidekick van Wilfred Genee in diens ochtendshow was de afgelopen weken al niet meer te horen en dat is volgens het station ook de komende weken het geval.

Sinds eind april is Rick afwezig. “Rick kwakkelt al een tijdje met zijn gezondheid en de komende tijd gaan ze wat onderzoeken doen”, zei collega-sidekick Niels van Baarlen onlangs. “Hij gaat de komende periode door de (medische) molen heen. Hopelijk is hij binnenkort opgeladen terug.”

Foto: Radio Veronica