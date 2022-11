Radio 538 blijft mediapartner van de KNVB. Hierdoor blijft de radiozender ook tijdens het komende WK in Qatar acties doen rondom de wedstrijden van Oranje. “Met het WK in het vooruitzicht betekent de vernieuwde samenwerking dat luisteraars van Radio 538 kans maken op kaarten voor Huis van Oranje, hét officiële Oranjefanevent van de KNVB”, laat de radiozender weten.

Er zal live radio gemaakt worden vanuit de Johan Cruijff Arena, waar het ‘Huis van Oranje’ is. Via 538 kunnen luisteraars kaarten voor dat evenement winnen.

Coco Hermans, Radio Director 538: “Met heel veel trots gaan we de verlenging in met de KNVB. Al bijna 20 jaar werken we nauw met elkaar samen, we kunnen wel stellen dat we een mooie match zijn. We kijken uit naar een najaar dat volledig Oranje kleurt. We kunnen niet wachten om met alle voetballiefhebbers thuis en in Huis van Oranje het WK te volgen en feest te vieren.”

Jean Paul Decossaux, directeur commercie KNVB: “Het is enorm belangrijk om de voetbalfans via alle mogelijke kanalen te blijven bereiken. Voetbal is tegenwoordig ook entertainment geworden en de samenwerking met één van de grootste radiozenders van Nederland is daarbij essentieel. De aanwezigheid van Radio 538 in Huis van Oranje is daar een heel goed voorbeeld van. We zijn dan ook heel blij met de verlenging van deze overeenkomst.”