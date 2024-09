Op Radio 10 is sinds gisteren voor de tweede keer dit jaar een hitlijst uit met alleen maar muziek uit de jaren 80 te horen. Nog geen half jaar geleden was de ’80’s Top 1500′ te horen, nu gaat het om de ’80’s Top 810′.

Radio 10 maakt er geen geheim van dat het station dit doet omdat themalijsten goed scoren. Sinds de introductie van de wekelijkse luistercijfers zie je bijna consequent dat het marktaandeel en de luistertijd van radiozenders omhoog gaan tijdens themaweken. Radio 10 zegt hierover: “De vraag naar het beste uit de jaren 80 blijft groeien en daarom introduceert Radio 10 nu voor het eerst in één jaar tijd twee hitlijsten die geheel in het teken staan van dit geliefde muzikale decennium.”

De ’80’s Top 810′ is dagelijks van 6:00 tot 22:00 uur te horen. De ontknoping is komende vrijdag even voor 19:00 uur bij Gijs Staverman. Hij is erg blij dat bij Radio 10, net als eerder bij Radio 2, een hitlijst rondom die decennium mag presenteren. “De jaren 80 waren muzikaal gezien iconisch. Er kwamen verschillende stijlen op en het bracht ons enorm veel muzikale helden die hun footprint hebben gezet binnen de muziekindustrie. Het is geweldig om te zien dat de muziek van toen nog altijd zoveel impact heeft. Ik kan niet wachten om samen met onze luisteraars een trip down memory lane te maken naar dit muzikale decennium”, aldus de dj.

Radio 10 verklapt al wie er op 1 staat: A-ha met ‘Take On Me’. Een half jaar geleden stond in de ’80’s Top 1500′ George Michael nog bovenaan met ‘Careless Whisper’. Dit nummer staat in de lijst van deze week op nummer 2.

Foto: Radio 10