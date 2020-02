Radio Veronica is gestart met de Album Top 500 Allertijden, een verzameling van de 500 beste albums ooit gemaakt. De lijst is samengesteld door de luisteraars van de zenders. Van ieder album worden twee nummers gedraaid, zowel de echte klassiekers als de minder bekende nummers.

De ontknoping is vrijdag 14 februari vlak voor 18.00 uur te horen op Radio Veronica.

Queen en U2

Queen is samen met U2 net als in 2019 de meest succesvolle artiest in de lijst. Beide staan met twaalf albums in de Album Top 500 Allertijden. De hoogste genoteerde Nederlandse artiest in de lijst is Golden Earring. De Haagse rockers zijn met het album ‘The Naked Truth’ terug te vinden op de 50e plek. Ook het nieuwste album van Kensington ‘Time’ heeft met de 84e positie een plekje in de Top 100 te pakken.

Het oudste album in de lijst staat op naam van Elvis Presley met het gelijknamige album ‘Elvis’, uitgebracht op 19 oktober 1956. ‘Everyday Life’ van Coldplay is het meest recente album in de lijst, uitgebracht op 22 november 2019.