‘Overpass graffiti’ van de Britse Ed Sheeran is in februari het meest gespeeld op de radio. Het nummer kwam vorige maand ruim 620 keer voorbij en staat daarmee een eerste plek in de Airplay Top 20 van februari, blijkt uit data van SoundAware.

De single van de Britse zanger staat na een nummer twee positie in de Airplay Top 20 van januari, nu bovenaan de hitlijst. De track kwam eind oktober 2021 al uit als derde single van zijn laatste album ‘=’ (equal). Mede door de populariteit van de eerdere uitgebrachte singles (‘Bad Habits’ en ‘Shivers’) en zijn samenwerking met Elton John in de vorm van een kerstnummer (‘Merry Christmas’), krijgt ‘Overpass graffiti’ begin dit jaar pas veel airplay. De nummer een van vorige maand vinden we nu terug op twee: ‘Hard to say goodbye’ van de Utrechtse band Rondé. De top 3 wordt afgesloten door Tiësto en Ava Max met ‘The motto’.

Airplay Top 20

De Airplay Top 20 is gebaseerd op de airplay van alle landelijke commerciële en publieke radiostations in Nederland. Daarnaast kijkt SoundAware ook de naar de regionale en Vlaamse stations.

Regionaal is de nummer 1 positie voor Elton John & Dua Lipa – ‘Cold heart’ (Pnau remix) en bij onze Vlaamse buren is de hit van Stromae, ‘L’enfer’, in februari de track met de meeste airplay.

Foto: ANP