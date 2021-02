De single ‘Let’s Love’ van David Guetta & Sia is in januari het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Op alle landelijke radiozenders kwam het nummer bijna 630 keer voorbij. Dat blijkt uit gegevens van SoundAware, dat registreert welke muziek er gedraaid wordt op de Nederlandse radio en televisie. De tweede plek is voor Tiësto met ‘The Business’.

De single ‘Let’s love’ kwam afgelopen september uit en werd meteen goed opgepakt op de verschillende streamingdiensten, kwam vrijwel meteen hoog in de hitlijsten terecht en werd vaak gespeeld op de radio. In november behaalde de plaat al een tweede plek in de Airplay Top 20 van die maand. Ondanks dat Guetta Frans en Sia Australische is, heeft de track ook een Nederlands tintje. Het nummer is onder andere mede geschreven en geproduceerd door Nederlanders Giorgio Tuinfort en Marcus van Wattum.

In de Top 20 van januari staan veel platen van Nederlandse bodem. ‘Nu wij niet meer praten’ van Jaap Reesema (Nederlander) en Pommelien Thijs (Vlaamse) staat op plek drie. De Leidse singer-songwriter Tim Dawn met ‘To Love Somebody’ staat vierde. De track, een cover van The Bee Gees, werd speciaal gemaakt voor de kerstreclame van supermarktketen PLUS.

Op regionale zenders werd ‘Door de wind’ van Miss Montreal het meeste gedraaid.



De landelijke Top 20:

Artiest Titel Label 1 David Guetta, Sia Let’s Love Warner Music 2 Tiësto The business Spinnin’ Records 3 Jaap Reesema, Pommelien Thijs Nu wij niet meer praten Cloud 9 4 Tim Dawn To love somebody Universal Music 5 Meduza, Dermot Kennedy Paradise Universal Music 6 Miss Montreal Door de wind Cornelis Music 7 Jason Derulo, Nuka Love not war (the tampa beat) Sony Music 8 Banners Someone to you Universal Music 9 Armin van Buuren feat Duncan Laurence Feel something Armada Music 10 Tate Mcrae You broke me first Sony Music 11 Robin Schulz, Kiddo All we got Warner Music 12 Lost Frequencies & Mathieu Koss Don’t leave me now Armada Music 13 Joel Corry & Mnek Head & heart Warner Music 14 Nona Forever Yours Universal Music 15 Krezip Your are not alone Universal Music 16 Snelle, Ronnie Flex In de schuur Roq ’n Rolla Music/ Cloud 9 17 Maluma, The Weeknd Hawái – remix Sony Music 18 Miley Cyrus, Dua Lipa Prisoner Sony Music 19

20 Miley Cyrus

Ed Sheeran Midnight Sky

Afterglow Sony Music

Warner Music

Foto: Pixabay