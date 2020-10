Al maanden ging het erover in Jan-Willem Start Op, de ochtendshow van NPO Radio 2: is sidekick Jeroen Kijk in de Vegte nou de Mol in de jubileumeditie van het AVROTROS-programma ‘Wie is de Mol?’.

Vanavond kwam het antwoord: Jeroen Kijk in de Vegte was inderdaad de Mol. “Wat een voorrecht om dit spel met deze prachtige mensen gespeeld te mogen hebben”, zo kijkt de dj van NPO Radio 2 terug op zijn deelname, de tweede keer. In 2017 deed hij ook al mee. Hij genoot ervan bleek ook al tijdens het spel, dat zich afspeelde in Italië. “Ik voel me net al in een Italiaanse film.”

In de uitzending vertelde Jeroen regelmatig op de bijzondere manier waarop mensen mensen hem vroegen of hij de Mol was. Zoals een busje vol politieagenten dat naast hem ging rijden, waarop een agent vroeg of hij de Mol was. Maandag vertelt hij samen met de andere kandidaten Tycho Gernandt en Nikkie de jager in de uitzending over hun ervaring.

Nikkie de Jager won het programma en gaat er met de pot van 12.580 euro vandoor. Ze gaf aan het geld te doneren aan KWF Kankerbestrijding.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2