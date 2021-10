Omroep Gelderland stopt met het doen van verslag bij voetbalwedstrijden. Ook wordt bij risicodemonstraties ‘zorgvuldig afgewogen’ of het verantwoord is om er verslaggevers heen te sturen. “Het is heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden. Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van gebeurtenissen”, zegt Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur van Omroep Gelderland.

Gistermiddag werd een verslaggeversteam van Omroep Gelderland belaagd door ‘zogenaamde fans’. Een verslaggever werd verbaal bedreigd, ook werd hij aangereden door een scooter. Eerder dit jaar werden journalisten van de regionale omroep van Gelderland al achtervolgd door boze fans van De Graafschap, dat toen niet promoveerde.

Hadderingh: “Het lijkt of bedreigingen bij ons vak horen, maar dat is natuurlijk onzin. Onze mensen moeten veilig hun werk kunnen doen en dat kan vandaag de dag op veel plekken niet meer. We hebben nu al verschillende incidenten meegemaakt bij protesten en voetbalwedstrijden en we gaan onze mensen er niet langer aan blootstellen.”