OG3NE heeft de jingles ingezongen voor de kerstvormgeving van Sky Radio. Een daarvan heeft de Nederlandse meidengroep uitgewerkt tot een speciale Sky-kerstsingle ‘Coming Home With Santa’. De audio voor het jinglepakket is gemixt in de wereldberoemde Abbey Road Studio’s in Londen. Aankomende vrijdag om 10:00 uur wordt Sky Radio weer omgedoopt tot ‘The Christmas Station’, waarbij het station louter nog kerstmuziek draait.

“We zijn enorm vereerd dat we het jinglepakket voor Sky kerst 2021 mochten inzingen en daarnaast ook erg trots op de speciale Sky kerstsingle die we hebben gemaakt”, zegt OG3NE in een persverklaring. “Door de unieke samenwerking met Sky Radio The Christmas Station en onze nieuwe kerstsingle ‘Christmas On My Doorstep’ gaan we de kerstperiode op een hele speciale manier invullen.”

De nieuwe kerstjingles zijn nog niet te horen. Wel is hieronder het kerstnummer te beluisteren dat OG3NE maakte:

Foto: Sky Radio