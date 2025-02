NPO Campus Radio experimenteert komende week met nieuwe concepten en technieken in ‘De Ochtendshow van 2030’. Op basis van de resultaten van een enquête onder ruim honderd jongeren van 16 tot 29 jaar wordt gekeken hoe radio straks moet klinken en hoe nieuwe technieken zoals hologrammen en AI ingezet kunnen worden. Het programma is te horen tussen 07:00 en 09:00 uur op NPO Campus Radio, dat uitzendt via DAB+ en internet. Daarnaast kan via Twitch meegekeken worden.

NPO Campus is het opleidingstraject van de NPO. De omroepen NTR, KRO-NCRV, NOS & PowNed werken samen aan De Ochtendshow van 2030. Andres Odijk (3FM/KRO-NCRV) presenteert het programma, steeds met een ander radiotalent dat deelneemt aan het opleidingstraject. Er kan onder andere een artiest via een hologram in de studio komen of een AI-sidekick worden ingeschakeld.

“Met ‘De ochtendshow van 2030’ gaan we een week volop experimenteren”, zegt zendermanager Menno de Boer. “Luisteraars kunnen meedenken over radio van de toekomst en technieken kunnen hun nut gaan bewijzen.”