Radio 10 heeft een aantal kleine wijzigingen in de programmering doorgevoerd. Luuk van den Braak is voortaan elke werkdag van 5:00 tot 6:00 uur te horen met een voorprogramma voor de ochtendshow. Luuk was elke werkdag van 6:00 tot 10:00 uur als sidekick van Lex Gaarthuis.

Het opwarmuurtje is vergelijkbaar met dat van Niels van der Veen op Radio 538. Hij is producer van ‘De 538 Ochtendshow’, maar herhaalt in het uur voor dat programma begint alvast fragmenten van de dag ervoor. Lisanne Bronkhorst deed datzelfde op Radio Veronica, maar sinds de start van Gerard Ekdom maakt zij een vollediger programma tussen 4:00 en 6:00 uur.

Dennis Verheugd op vrijdagavond

Een andere wijziging in de programma van Radio 10 is de vrijdagavond. Het programma ‘Radio 10 Happy Hours’, dat tot de start van de nieuwe ochtendshow werd gepresenteerd door Luuk, is gestopt. Voortaan is Dennis Verheugd te horen tussen 19:00 en 21:00 uur.

Op vrijdag, zaterdag en zondag is voortaan tussen 21:00 en 0:00 uur non-stop ‘Top 4000 Classics’ te horen. Eerder maakte Dennis Verheugd, DJ Sven en Rob van Someren themaprogramma’s op die tijdstippen, maar die werden de afgelopen tijd één voor één vervangen door het non-stopprogramma.

Foto: Radio 10