Qmusic, KINK en NPO Radio 1 hebben er in de doelgroep 20-49 jaar het afgelopen jaar het meeste marktaandeel bijgekregen. De groep 20 tot 49 jaar geldt voor commerciële zenders als de belangrijkste doelgroep. Radio 538 zag het marktaandeel juist flink zakken: van 15,8 naar 13,8 procent.

Geen zender kreeg er in de doelgroep 20-49 jaar zoveel marktaandeel bij als Qmusic: +1,7 procentpunt in een jaar tijd. KINK heeft daarna de beste kaarten, met een stijging van 0,7 procentpunt. “Dat is een groei van 64 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar”, aldus de zender.

Michiel Veenstra, programmadirecteur van KINK, zegt ‘super trots’ te zijn op de luistercijfers. “Mede geholpen door de succesvolle ‘KINK Album Top 1000’ zijn ze nu all-time-high. Met volgende week de 90s Week bij KINK, en over 2 maanden de KINK 1500, zijn we klaar voor mooie cijfers in het najaar.”

Marktleider in 10+

Qmusic is al langere tijd marktleider in de doelgroep 20-49 jaar. Maar ook in de algemene doelgroep (10+) zit het station marktleider NPO Radio 2 steeds meer op de hielen. In absoluut bereik, dus niet uitgerukt in percentages, is Qmusic al marktleider: 2.793.000 luisteraars stemden per week af op de zender. “Al met al is het een Sweet Sixteen voor Qmusic”, zegt de zender, verwijzend naar het zestienjarig bestaan van Q.

Foto: Qmusic | Joeri van Breukelen