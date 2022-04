Dat Qmusic vorig jaar het marktleiderschap in de doelgroep 20-49 jaar verstevigde en ook in de algehele doelgroep (10+) enige tijd marktleider was, voelt ‘heel goed’. Dat zegt Robert Bernink, algemeen directeur van Qmusic, in het jaarverslag van moederbedrijf DPG Media. “Het is toch een beetje alsof je de Champions League wint.”

Qmusic gooide enkele jaren terug de programmering op de schop, in de hoop daarmee meer luisteraars te trekken. “We wilden een volwassener geluid laten horen”, zegt Bernink. De pijlers zijn daarbij volgens de Q-directeur als volgt: Mattie en Marieke in de ochtend, Domien Verschuuren in de middag en op vrijdagmiddag de Top 40.

Marktleiderschap

“Het resultaat daarvan is dat we nu echt nummer één zijn. Eerst in die belangrijke doelgroep van 20-49 jaar en in de luistercijfermeting vanaf augustus 2021 zijn we dat ook geworden in de doelgroep 10+, oftewel alle leeftijden”, aldus Bernink. NPO Radio 2 pakte in december het marktleiderschap wel weer over. Sindsdien moet Qmusic weer Radio 2 voor zich dulden.

De ochtendshow van Mattie en Marieke, die de komende tijd overigens even zonder Marieke is, zit ‘vol persoonlijke verhalen’. Dat zegt Marlies Hartendorf, eindredacteur van de ochtendshow. “Van Mattie, Marieke, onze nieuwslezeres Annemarie en karakters als ‘Tom van de Intercom’ en ‘Joe Stagiair van de Show’. Het is als een soap die verslavend kan werken. Dat zien we ook terug in de reacties: elke dag krijgen we berichten van luisteraars dat ze het echt heel erg leuk vinden.”

Foto: Qmusic