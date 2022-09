(Dit is een partnerbijdrage van VisumBuitenland. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Muziek is onmisbaar tijdens een roadtrip en vaak is het fijn om je eigen playlist af te spelen, maar het kan soms ook leuk zijn om naar de lokale radio te luisteren om toch nog nieuwe liedjes te ontdekken en even niet te hoeven nadenken over de playlist en, of deze op shuffle moet.

Hieronder vind je een lijst van de beste radiostations voor een zomerse met de beste hits en de minste reclame, want als we allemaal eerlijk zijn, zitten we daar niet op te wachten tijdens een lange rit.

Hier vind je een overzicht van de beste radiostations voor een roadtrip in de populairste roadtrip bestemmingen. Genoeg leuke muziek voor onderweg dus!

Frankrijk

Frankrijk, het land van de croissant, wijn en oude Franse chansons. Dit land heeft genoeg goede muziek aan te bieden, zeker op de radio onderweg naar de Rivièra. Het leuke aan de Franse radio? Er worden veel Franstalige liedjes gedraaid, waardoor je een ultiem vakantiegevoel krijgt. Dit zijn de beste radiostations:

Nostalgie – De naam zegt het al, hier worden alle grote hits gespeeld, vooral van vroeger en wat is er beter dan alle favoriete nummer van je jeugd te horen?

NRJ (uitgesproken als EN-ER-GIE) – Hier worden alle leuke top 40 hits op gedraaid, en het beste, deze radio hoef je niet te verlaten in Frankrijk, maar is in meerdere landen in Europa te luisteren.

Radio Nova – Dit is een alternatieve radio die minder mainstream hitjes draait en de underground, indie nummers draait. Je hoort hier alles: van electro tot jazz tot reggae.

France Chante – Met het motto “Les plus belles chansons françaises” (De mooiste Franse liedjes), kun je wel raden wat hier vooral op wordt gedraaid. Dus wil je nieuwe muziek ontdekken of wat meer Frans leren, dit is hét station.

Spanje

Ook Spanje heeft veel te bieden, zeker op gebied van Spaanse muziek. Terwijl je lekker door het prachtige land rijdt, kun je genieten van de Spaanse cultuur, lekkernijen en de muziek.

Cadena Dial – Hier wordt alleen Spaanse muziek gedraaid, want natuurlijk voor de ultieme roadtrip onmisbaar is. Hetzelfde radiostation heeft ook een andere zender: Cadena 100, wat meer voor de voor pop rock is.

Los40 – Dit is de perfecte zender voor Top 40-muziek en de zomerhits.

Kiss FM en Europa FM – Voor alles wat oud en nieuw is. De nieuwste hits, maar ook de oude klassiekers worden grijs gedraaid.

Amerika

Amerika is zo’n groot land dat elke staat wel zijn eigen lokale radiozenders heeft, die ook heel populair zijn. Het kan dus voorkomen dat als je door verschillende staten reist, je steeds andere radio moet aanzetten.

iHeartRadio (iHeartMedia) – Dit is een radiobedrijf dat heel veel zenders heeft over heel Amerika. Deze produceren ook heel veel podcasts. Dit zijn enkele populaire zenders op iHeartRadio: z100 (WHTZ-FM) wordt uitgezonden in New York, KIIS FM (of Kiss FM) komt uit Los Angeles. Power 96.1 (WWPW-FM) wordt uitgezonden in Atlanta, Georgia. Ze draaien alle 3 vergelijkbare muziek en genres, van nieuwe singles tot oude hits, maar hebben allemaal andere radioshows.

Als je wat lokale radio wilt, of zenders die andere genres draaien, is er ook genoeg keuze:

WNYU 89.1FM (in New York) – Voor underground en alternatieve muziek.

WBLA-FM “Da Branch” (North Carolina) – Hier wordt gospelmuziek uitgezonden, want we in Nederland niet vaak horen, dus een zeer interessant kan zijn om iets nieuws te ontdekken.

SiriusXM – Heeft zijn eigen Road Trip Radio, waar allerlei muziek op te luisteren is.

Nieuw-Zeeland

Wat is een betere manier om Nieuw-Zeeland te ontdekken dan een camper te huren en de prachtige natuur en diverse cultuur te verkennen. Tijdens de lange tochten is een goede muziek een vereiste. Je kunt bijna overal wel radio luisteren, maar zullen de frequenties veranderen over het hele eiland.

Mai FM – Dit radiostation richt zich voornamelijk op R&B en hiphop. Wat deze zender echter interessant maakt, is dat ze ook veel met Maori taal en cultuur doen. Dat is de cultuur van de Maori, de eerste bewoners van Nieuw-Zeeland. Extra interessant dus. Deze kun je alleen luisteren op het Noordelijke eiland.

The Hits – De naam zegt genoeg. Hier luister je naar alle hits, de nieuwe, de oude en alles ertussenin. Dit radiostations kun je bijna overal beluisteren.

ZM – Op deze zender wordt ook van alles gedraaid, maar wat ideaal is aan deze zender is dat ze advertentievrije uren hebben, waardoor er echt alleen muziek wordt gedraaid.

The Rock – Nee niet de acteur uit Amerika, maar een radiostation dat vooral rockmuziek draait.

Goed voorbereiden: vraag je visum aan

Ga goed voorbereid op reis en vergeet niet een visum aan te vragen. Gelukkig hoeft dat niet in Europa, maar als een reis of roadtrip naar Amerika of Nieuw-Zeeland op de planning staat, is een visum of reistoestemming wel verplicht. Voor Amerika kunnen de meeste Europese reizigers gebruik maken van een ESTA. Deze is twee jaar geldig en kan onbeperkt gebruikt worden. Elke reis met een ESTA Amerika mag maximaal 90 dagen duren, wat perfect is voor een roadtrip.

Voor Nieuw-Zeeland is een NZeTA verplicht. Dit is een elektronische reistoestemming die gelinkt is aan je paspoort. Deze is twee jaar geldig en mag ook onbeperkt gebruikt worden, voor reizen van maximaal 3 maanden. Vraag dus nu je ESTA of NZeTA visum aan en ga lekker op reis.

