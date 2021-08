BNR Nieuwsradio organiseert dit najaar opnieuw de Dutch Podcast Awards. Het is de vierde keer dat het radiostation Nederlandse podcasts in de schijnwerpers zet door prijzen uit te reiken. De nominatie- en stemperiode begint eind deze maand, eind oktober worden de awards uitgereikt in diverse categorieën.

Podcastluisteraars kunnen vanaf 30 augustus maximaal drie podcasts nomineren. Op basis daarvan worden de nominaties bepaald in negen verschillende categorieën. Het publiek bepaalt vervolgens samen met een vakjury de winnaar per categorie. Daarnaast wordt uit alle winnaars door de jury een podcast gekozen die de prijs voor Beste Podcast van Nederland krijgt. Ook is er een prijs voor de Beste Host.

De winnaars per categorie worden bekendgemaakt op 26 en 27 oktober. Op 28 oktober volgt vervolgens de uitreiking tijdens een feestje in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Michiel Veenstra van KINK zal deze awardshow presenteren.

De prijs voor de Beste Podcast van Nederland ging de afgelopen drie jaar steeds naar een verhalende podcast van NPO Radio 1. Bob (2018), De Brand in het Landhuis (2019) en de Plantage van onze voorouders (2020) wonnen de prijs.