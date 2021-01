Sky Radio draait komende maandag vrolijke, positieve en energieke. Dan is het Blue Monday, de derde maandag in januari waarop volgens een Britse psycholoog mensen zich het meest treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Of dat ook echt zo is wordt betwist, maar het is voor veel bedrijven een mooi marketinghaakje.

“Nu er definitief geen versoepelingen van de coronamaatregelen komen, vindt Sky Radio het extra belangrijk om een positief geluid te laten horen”, aldus de radiozender. Tussen 07:00 en 19:00 uur komt de vrolijke muziek voorbij op het non-stop radiostation. “Denk bijvoorbeeld aan Ava Max met ‘Kings & Queens’, ‘True Love’ van P!nk en natuurlijk ‘Happy’ van Pharrell Williams. Ook klassiekers als ‘I Feel Good’ van James Brown komen deze dag uiteraard voorbij.”

Blue Monday krijgt ieder jaar veel aandacht. Veel zenders doen er iets mee.

Foto: RadioFreak.nl