Sky Radio draait morgen tussen 6:00 en 0:00 uur elk uur de nieuwe single van Adele, ‘Easy On Me’. Het non-stop radiostation wil de zangeres daarmee in de spotlights zetten. In totaal wordt de plaat morgen dus achttien keer gedraaid.

‘Sinds haar grote doorbraak in 2008 is Adele een graag gehoorde artiest op Sky Radio’, aldus het radiostation. ‘Toen zij vorige week al een kort fragment liet horen van haar nieuwe single, was de muziekredactie van Sky Radio direct enthousiast. Ook haar fans reageren enthousiast en bestoken de muziekredactie met vragen wanneer ze haar nieuwe track op Sky kunnen horen.”

Programmadirecteur van Sky Radio, Uunco Certfontaine, laat weten: “Sky is toch ‘the home of Adele’ in Nederland. Onze luisteraars houden heel erg van haar muziek en haar nieuwe track zal ongetwijfeld ook een favoriet worden van onze luisteraars.”

Foto: RadioFreak.nl