De Top 2000 is een verzetje dat we nu extra goed kunnen gebruiken, zo stelt Ruud de Wild. “ Als je mij vraagt waar het dit jaar om draait, dan is dat geluk. Althans: aan de behoefte aan geluk. 2020 was voor mijn gevoel beduidend minder k*t dan 2021. Er heerst veel eenzaamheid, depressiviteit”, zegt de dj van NPO Radio 2 in De Telegraaf.

Voor Ruud zelf was het ook een heftig jaar: de radiomaker was maandenlang uit de running vanwege darmkanker. Begin oktober keerde hij terug op Radio 2. Het presenteren van de Top 2000 noemt hij magisch. “Ik zeg dit niet snel, maar bij de Top 2000 vind ik het nog steeds cool dat ik dit mág presenteren.”

Gevoel en emoties

“De lijst geeft daarnaast weer welk gevoel er leeft in Nederland, welke emoties”, zegt Ruud, die de lijst sinds 2016 presenteert. Hij wijst op de hoge notering van A Whiter Shade Of Pale, het lievelingsnummer van de eerder dit jaar vermoorde Peter R. de Vries. “Het is de lijst van de luisteraar, die bepaalt”, aldus Ruud in de krant.

De Top 2000 gaat vannacht om middernacht van start. Hekkensluiter is Blaudzun met Promises Of No Man’s Land. Vanwege de coronapandemie is er ook dit jaar geen publiek aanwezig in het Top 2000 Café.

Foto: Raymond van Olphen | NPO Radio 2