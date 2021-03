Op onder meer NPO Radio 2, 3FM, Radio 5, Radio Veronica en KINK is vanmiddag om 17:15 uur ‘Radar Love’ van Golden Earring te horen. Het nummer wordt gedraaid als eerbetoon aan gitarist George Kooymans, die vandaag jarig is. Het bandlid lijdt aan ALS en kan daardoor niet meer optreden met de Nederlandse band.

Ook vanaf diverse carillons in Nederlandse kerken, waaronder die in Zwolle, Den Haag en Groningen, klinkt de klassieker vanmiddag rond 17:15 uur. Er is bewust voor dat tijdstip gekozen, omdat veel mensen dan in de auto zitten en ‘Radar Love’ wordt gezien als de ‘ultieme road song‘.

Foto: NPO Radio 5 – 2019