NPO Radio 2 voert volgende week weer actie voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens de collecteweek waarin vrijwilligers van KWF langs de deuren gaan voor het ophalen van donaties, haalt Radio 2 geld op via de radio. De actie is de afgelopen jaren een aantal keer van naam veranderd en heet nu ‘De grote Radiocollecte’.

Luisteraars kunnen een donatie doen voor KWF via de site en app van Radio 2 en daarbij een plaat aanvragen en een verhaal achterlaten. Deze verzoekjes vormen de rode draad van de actieweek.

Vorig jaar kwamen alle uitzendingen tijdens de week vanuit een rijdende bus, nu is dat beperkt tot de ochtendshow. In ‘Jan-Willem Start Op!’ proberen Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte dagelijks een bus vol luisteraars bij elkaar te krijgen die die dag geld gaan ophalen. Vervolgens gaan ze met die bus naar wijken waar nog weinig wordt gecollecteerd voor KWF. Het verloop van de collectes is ’s avonds te horen in het programma van Wouter van der Goes.

Ruud de Wild praat in ‘De Wild In De Middag’ elke dag over een thema in relatie tot kanker. “Leven met en na kanker, intimiteit, hoop en keuzes. Onderwerpen waar weinig over wordt gesproken en dat is juist waarom Ruud de Wild deze wil aanstippen aan de hand van gesprekken met (ex)patiënten en deskundigen”, laat Radio 2 weten.

‘De grote Radiocollecte’ wordt vrijdag tussen 16:00 en 20:00 uur afgesloten door Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. In die uitzending is er livemuziek van Miss Montreal en komen luisteraars die hebben gecollecteerd langs.

Foto: NPO Radio 2