Martijn La Grouw wil nog niet weg bij SLAM!, waar hij sinds drie jaar de ochtendshow presenteert. “Ik had niet gedacht dat ik zolang bij hetzelfde bedrijf zou werken, maar ik heb het nog steeds naar m’n zin”, zegt hij in de podcast ‘Dit was de Radio’. Toch sluit Martijn een overstap naar Radio 10 of nieuwsradio niet uit. “Ik luister een hele hoop.”

Martijn ziet zich in de toekomst wel bij een ander station zitten, zegt hij in de podcast. Radio 10 is een voorbeeldstation voor hem. “Het geheim van Radio 10 is de muziekmix. Die slogan die ze hebben – de grootste hits allertijden – is fantastisch. Radio 10 zit zo goed in elkaar. Maar ik zou ook best iets met nieuwsradio, Radio 1, willen doen.”

In 2016 en 2017 was Martijn ook tijdelijk zendermanager van SLAM!, maar daar stopte hij al snel weer mee. “Ik heb heel snel besloten en geconcludeerd dat dat niets voor mij was. Ik was denk ik drie seconden in functie en toen kwamen er al mensen naar mij toe met de vraag of ze met hun hoofd in het bushokje konden. Ik word veel gelukkiger van radioprogramma’s presenteren.”