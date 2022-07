Jeroen Kijk in de Vegte stond niet bepaald te springen, toen hij ruim vier jaar geleden gevraagd werd om de ochtendshow op NPO Radio 2 te gaan presenteren. “Jan-Willem van Engelen (voormalig zendermanager, red.) heeft me echt moeten overhalen om het programma te gaan doen. Niet dat ik niet met Jan-Willem Roodbeen wilde gaan samenwerken, maar ik heb al zo veel ochtendshows gedaan en ik weet wat voor gedoe dat is”, zegt Jeroen in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Ook ervaringen uit het verleden speelden mee dat Jeroen niet zo op de ochtendshow zat te wachten. “Ik heb het gedaan, read the book, cut the t-shirt. Plus dat ik ook niet zulke goede ervaringen had. Ik heb ochtendshows gedaan die allemaal een beetje mweh-mweh eindigden. Het hoefde van mij niet meer. Ik had niet zo’n zin om heel hoog in te steken en in een soort teleurstelling te eindigen.”

Ochtendshow op Qmusic

Jeroen presenteerde eerder samen met Ruud de Wild en later solo de ochtendshow op Qmusic, maar stopte daar in 2012 mee. Ook was hij in 2006 een klein jaar te horen in de ochtend op Caz. “Vanuit Radio 2 was het verzoek om alsjeblieft de ochtendshow te gaan doen. We hebben toen afgesproken het voor een half jaar te doen en dan verder te kijken”, aldus Jeroen.

Inmiddels is hij al duizend afleveringen te horen in ‘Jan Willem Start Op’ op Radio 2. “We hadden nog nooit eerder samen een programma met elkaar gemaakt, dus in het begin was het heel erg zoeken”, zegt Jeroen over de samenwerking met Jan-Willem Roodbeen. “Het was echt een toevalstreffer die goed is uitgepakt.” De twee volgden vier jaar geleden Gerard Ekdom op in de ochtend van Radio 2.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic