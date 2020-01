In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Peter Snijders gaat in 2004 aan de slag bij Radio 10 Gold. Hij presenteert er een programma in de nacht. Ook is hij vaste invaller van de programma’s van René Verkerk in het weekend. Twee jaar later verlaat Peter de zender, om in 2009 weer terug te keren, dit keer op zaterdagavond tussen 16:00 en 19:00 uur. In 2016 verlaat hij het station.

Wat doe je nu?

“Ik zit nu vaker in een tv-studio dan in een radio-omgeving. Ik werk op projectbasis voor een aantal shows die door Talpa worden geproduceerd, en dat is bijzonder leuk. Zoals ‘Ik hou van Holland’ en ‘Thank you for the Music’. Verder ben ik nog steeds actief als dj, presentator en voice-over. Daarnaast reis ik veel. Mijn leven is prima in balans.”



Waarom vertrok je bij Radio 10 Gold?

“Ik ben zakelijk nooit benadeeld; alle facturen zijn altijd netjes betaald. Op persoonlijk vlak is het rond mijn vertrek echter allemaal niet zo netjes gegaan. Het zal te maken hebben met veranderingen in gedachten van nieuwe directieleden, die de kracht van (oud)-medewerkers naar mijn mening ontzettend hebben onderschat in de overgang van Radio 10 Gold naar Radio 10.

Het is prima als je daarmee afscheid wilt nemen van medewerkers, maar het werd een zeer onvriendelijk conflict en ik had nooit gedacht dat het zo zou gaan. Inmiddels heb ik me daar bij neergelegd en kijk ik vooral met veel plezier terug op de ‘gouden jaren’ die ik heb mogen beleven in de tijd van ‘Radio 10 Gold’.

Wat is je mooiste moment uit al die jaren radio?

“Mijn allereerste programma bij Radio 10 Gold. Ik mocht vanuit het niets de ‘Top 40 Gold’ in het weekend overnemen. Het was altijd mijn grote droom om bij Radio 10 Gold te werken als presentator. Tom Mulder, toenmalig programmaleider, vond me lange tijd nog te jong toen ik al achter schermen werkte voor de zender.

Maar het waren Erik de Zwart (toen directeur) en Peter Rijsenbrij (opvolgend programmaleider) die mij de kans gaven en mij in het diepe gooiden. Dat het is gelukt, vind ik nog steeds een hoogtepunt.

Verder staan me de gesprekken met luisteraars nog goed bij, als ze bijvoorbeeld ‘Het Kluisbedrag’ mochten raden. Ik word daar tot op de dag van vandaag nog over aangesproken. Dat persoonlijke contact en waardering van publiek blijft erg leuk.”

Wat vind je van het huidige Radio 10?

“Ik ben trots dat ik onderdeel heb mogen zijn van de periode waarin Radio 10 Gold zónder FM-frequentie dankzij de vaste luisteraars succesvol bleef. Zelf luister ik nu eigenlijk opvallend weinig naar Radio 10, mét FM-frequentie.

In de auto wil ik nog wel eens ‘scannen’, maar dan vind ik vooral Sublime FM en Radio 2 leuk. Alle andere muziekzenders zijn mij allemaal veel te netjes en te veilig met muziekkeuze. Iedereen vist in dezelfde commerciële vijver.”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Er is er veel veranderd in de radiowereld. Ik spreek nog wel eens oud-collega’s en die zeggen ook: ‘Lieve Radio: je was mooi, maar ik kan opvallend goed zonder je.’ Dat geldt voor mij ook. Maar ik sta altijd open voor een gesprek. Radio 5 zou dan uitstekend passen bij mij, denk ik. Of een van de regionale zenders.”