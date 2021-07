Henkjan Smits stond niet te springen toen hij vanaf 2018 samen met Manuëla Kemp een dagelijks programma op NPO Radio 5 ging maken. “Dit had ik op papier niet bedacht: twee mensen met een muziekachtergrond. Dan heb je toch geen aanvullende krachten? Ik vond het de slechtste combinatie die je maar kon maken”, zegt Henkjan in de podcast ‘Dit was de Radio’.

De Radio 5-presentator erkent dat hij twijfels had over de samenwerking met Manuëla, die eerder het ochtendprogramma op de publieke zender presenteerde.

Henkjan: “Het eerste half jaar hebben we allebei drie keer het moment gehad dat we ermee wilden kappen. Dat had ermee te maken dat we elkaars krachten niet kenden. Mijn grootste deugd is mijn dominantie, maar daar moet je wel mee om kunnen gaan. De reden dat ik doorging, was omdat ik radio zo leuk vind.”

Tijd voor Max

Henkjan begon in 2016 bij Radio 5, waar hij het programma ‘Tijd voor Max’ ging presenteren. “‘Tijd voor Max’-radio zou het radiozusje van het tv-programma Tijd voor Max worden. Maar het werd Radio 1-light, terwijl Radio 5 een heel ander publiek heeft dan Radio 1”, zegt hij over de show.

Begin 2018 viel het doek voor ‘Tijd voor Max’-radio, waarna het duoprogramma met Manuëla Kemp volgde. De twee zijn op werkdagen van 18:00 tot 20:00 uur te horen op Radio 5.

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX