Evelien de Bruijn wil ‘oud worden op de radio’. Maar een eigen radioprogramma zegt ze voorlopig niet te ambiëren. “Een eigen radioprogramma is iets voor de lange termijn. Ik vind het nu vooral heel erg leuk en uitdagend om Gerard Ekdom het podium te bieden om nog groter en beter te worden. Die samenwerking gaat heel goed en wordt steeds beter”, vertelt Evelien in de podcast ‘De 10’ van Lex Gaarthuis.

Evelien is sinds de zomer van 2019 de vaste nieuwslezer in de ochtendshow op Radio 10. Daarvoor presenteerde ze jarenlang het nachtprogramma ’t Wordt Nu Laat’ op NPO Radio 2. Ze vertrok begin 2019 per direct bij de zender, nadat besprekingen over haar nieuwe contract op niets waren uitgelopen.

“Ik heb nog nooit een pad uitgestippeld”, zegt Evelien over haar carrière. “Een ochtendshow houdt een keer op, maar voorlopig is daar helemaal geen sprake van. Gerard heeft bijgetekend voor een flink aantal jaren hier bij Radio 10 en daar wil ik heel graag onderdeel van zijn.”

Luistercijfers

De nieuwslezer benadrukt dat ze het naar haar zin heeft bij Radio 10. “Gerard en ik zijn nog helemaal niet uitgegroeid. Ik vind het wel mooi om uit te groeien tot een bloem die helemaal in bloei komt te staan.”

Luistercijfers zijn niet Eveliens ding, vertelt ze. “Ik houd me daar totaal niet mee bezig. Ik ben meer van: je bent zo goed als je laatste uitzending. Ik kan wel echt huilend van het lachen de studio uitgaan.”

Foto: Jasper Zwartjes