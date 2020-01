Het NPO Radio 5-programma ‘De Sandwich’ viert dit weekend haar 25 jarig bestaan. In 1995 startte het radioprogramma met Jacques Klöters, met tussendoor het programma Muziekmozaïek van Willem Duys. Tot op de dag van vandaag is Jacques Klöters nog steeds presentator, traditiegetrouw begint hij elk uur van zijn uitzending met het voorlezen van een gedicht. Morgen staat het programma uitgebreid stil bij het jubileum.

Sinds de start van het programma in 1995 probeert ‘De Sandwich’ andere muziek te draaien dan in de rest van de week op Radio 5. Elke zondagmorgen heeft Jacques veel aandacht voor niet-Engelstalige muziek (Frans chanson, wereldmuziek en Nederlandstalige muziek) en houdt het programma in de gaten wat er op dit moment in de theaters in Nederland speelt. Muziek van vroeger en nu wisselen elkaar af.

Het uur er tussen was vroeger het uur van Willem Duys met Muziekmozaïek en toen dat stopte zat Robert Long met het programma Mezzo ertussen. Dat is meteen ook waar de naam De Sandwich vandaan komt. Het programma omhulde Muziekmozaïek als het ware als een sandwich. Tegenwoordig zit het programma Andermans Veren met Kick van der Veer er tussen.

Om het 25-jarige jubileum te vieren is aan de luisteraars van De Sandwich gevraagd om hun herinneringen aan een lied, dat ze voor het eerst bij De Sandwich hoorde, te delen. Morgen wordt in een speciale uitzending de mooiste muziek uit 25 jaar De Sandwich uitgezonden en worden er herinneringen opgehaald. De rest van het jubileumjaar wordt er per uitzending één bijzonder lied uitgelicht die door de enthousiaste luisteraars is ingestuurd met hun motivatie.

De Sandwich is elke zondag van 9:00 tot 10:00 uur en van 11:00 tot 12:00 uur te horen op Radio 5.

Foto: Ruud Baan