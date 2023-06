De columns van BNR buitenland-commentator Bernard Hammelburg zijn opgenomen in de collectie van Beeld & Geluid in Hilversum. Al bijna 20 jaar geeft hij wekelijks duiding aan de internationale actualiteit. Inmiddels heeft hij 1000 columns voorgedragen.

Sinds 2004 plaatst Bernard Hammelburg wekelijks de internationale politiek in context. Deze week worden de hoogtepunten van de afgelopen jaren uitgezonden. De bijzondere verzameling is in de ochtend te beluisteren via BNR Nieuwsradio en wordt opnieuw gepubliceerd als podcast. “Het is een boeiende reis door de recente geschiedenis: de oorlog in Irak, ontwikkelingen in Afghanistan”, aldus BNR. ” Maar ook de analyse rondom de opkomst van Trump en beschouwing van de Brexit. Bovendien deelt hij zijn meest recente analyse van de ontwikkelingen in Oekraïne.”

Hammelburg kreeg in 2019 al een koninklijke onderscheidingen, als erkenning van 50 jaar verdiensten voor de Nederlandse buitenlandjournalistiek. “Toch gaat deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij. Het is fantastisch dat Beeld & Geluid zijn werk gaat archiveren, het is een onmisbare schat die een weergave is van het tijdsbeeld van de afgelopen halve eeuw”, aldus Marc Adriani, hoofdredacteur BNR.

Vanmorgen las BNR-icoon Bernard Hammelburg zijn duizendste wekelijkse column voor! Een bijzondere mijlpaal; zo bijzonder dat de volledige collectie wordt opgenomen in het archief van het Beeld & Geluid.



Gefeliciteerd met dit prachtige jubileum, Bernard! pic.twitter.com/TQeXhgAtvN — BNR Nieuwsradio (@BNR) June 7, 2023

Foto: BNR