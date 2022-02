Anne van Egmond is teleurgesteld dat ze niet meer bij een regionale of landelijke omroep aan de bak kan. De 75-jarige Van Egmond was decennialang te horen bij diverse omroepen, zowel landelijk als regionaal. “Ik had nog zó graag op een zender een radioprogramma voor de oudere doelgroep willen maken. Dat is me niet meer gegund. Niemand wil me blijkbaar meer een kans geven”, vertelt ze in De Telegraaf.

Anne begon haar radiocarrière in de jaren ’60 als lid van AVRO’s jeugdomroep Minjon. Daarna maakte zij jarenlang voor de KRO en AVRO radioprogramma’s. Ze werd in de jaren zeventig en tachtig door menigeen gezien als een van de beste vrouwelijke radiomakers.

‘Te oppervlakkig’

Van 1997 tot 2016 was ze te horen op RTV Noord Holland, tegenwoordig NH Radio, maar daar moest ze in 2016 vertrekken. “Ik presenteerde daar bijna twintig jaar wekelijks het programma ‘Egmond Binnen’. Het meest ingrijpende, en vooral verdrietige, was dat ik mijn luisteraars moest gaan missen”, aldus de presentatrice.

Over het radiolandschap anno 2022 zegt ze niet zo te spreken te zijn. “Ik luister tegenwoordig bijna alleen nog naar NPO Radio 1 om op de hoogte blijven van het nieuws. Die andere zenders vind ik minder interessant. Vooral de oudere doelgroep van rond de zeventig, wordt nauwelijks nog bediend. Het is allemaal te oppervlakkig geworden met al die zenders en snelle programma’s. Ik erger me enorm aan sommige presentatoren die slordig praten en de Nederlandse taal slecht beheersen”, zegt ze in de krant.

Foto: ANP