3FM-dj Andres Odijk, die begin dit jaar de Marconi Award voor Aanstormend Talent won, zegt nooit een ochtendprogramma te willen presenteren. “Een ochtendshow is een nachtmerrie, dat wil ik nooit van mijn leven doen. Ik ben niet scherp in de ochtend, ik moet me mezelf echt aanzetten”, zegt de dj in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Andres is momenteel van 4:00 tot 6:00 uur te horen op 3FM. Via KX Radio belandde hij bij de jongerenzender, waar hij het nachtprogramma maakt. “Mijn ultieme radiodoel is ’s middags tussen vier en zeven de middagshow presenteren”, vertelt de 3FM-jock. “Ik ga mezelf nu lekker ontwikkelen op vier-zes. Ik ga laten zien dat ik uiteindelijk ook een radiomaker kan worden die op een andere tijd veilig is om naar te luisteren.”

Foto: NPO 3FM