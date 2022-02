Menno Barreveld wil ‘zo lang mogelijk’ bij Qmusic blijven. Maar als hij moet kiezen voor een ander station, dan ziet hij Radio Veronica wel zitten. “Ik heb niet direct een station waar ik naartoe zou willen. Maar als de cirkel rond zou moeten zijn, dan zou Radio Veronica een mooi station zijn om te eindigen”, zegt hij in de podcast ‘De Broadcast’.

Menno is al sinds de start van Qmusic, in 2005, te horen op de zender. Hij presenteert er tegenwoordig op werkdagen tussen 10:00 en 13:00 uur een programma. In het verleden is de jock weleens benaderd door een ander station, vertelt hij in de podcast.

“Bij Radio 10, maar dat is wel echt jaren geleden. We hebben niet eens gesprekken gevoerd over wat het zou worden. Het was meer gezellig een lunch en koffie, en waar Ronald Snoeijer (de programmadirecteur, red.) aan zat te denken.”

Station-voice

Na het ter ziele gaan van Noordzee FM in 2005 werd Menno benaderd door Sky Radio. “Ik ben toen in gesprek geweest met Uunco Certfontaine, maar toen kwam het avontuur met Qmusic. Dus nee, het is niet zo dat elke dag mensen me hier weg willen hebben.”

Menno is tevens de station-voice van Q. “Soms spreek ik iedere dag wat in, soms één keer per week”, zegt Menno over het zijn van ‘de stem van de zender’. “Ook in de vakantie moet ik af en toe wat inspreken. Dan neem ik mijn usb-microfoon mee, bouw ik een spreekcel met kussens en dan spreek ik het in.”

