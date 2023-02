NPO Radio 2 is ook marktleider bij de nieuwe meting van de luistercijfers. Dit blijkt uit de publicatie van de luistercijfers over week 1 t/m 3 van 2023. In vergelijking met het oude luisteronderzoek valt op dat KINK en BNR Nieuwsradio marktaandeel inleveren.

In de meting zijn duidelijk de ‘naweeën’ van de Top 2000 te zien: in week 1 ligt het marktaandeel van Radio 2 nog op 16,2 procent; dit neemt in week 2 af naar 14 procent. Verder valt op dat Radio 10 en Qmusic in het nieuwe luisteronderzoek een groter marktaandeel hebben dan dat ze in de oude meetmethode hadden. Sky Radio is daarentegen een stukje kleiner in marktaandeel.

Volgens het Nationaal Media Onderzoek (NMO) kan er niet gezegd worden dat de vorige cijfers beter of slechter waren maar: “We meten en rapporteren anders. Door de nieuwe meetmethode verandert de definitie van radio luisteren van ‘geluisterd volgens de respondent’ naar ‘technisch hoorbaar voor de meter’.”

De nieuwe passieve meting van het luistergedrag levert dan ook andere cijfers op. “Hoewel het nieuwe luisteronderzoek andere cijfers rapporteert, is het belangrijk om te benadrukken dat het luistergedrag van consumenten natuurlijk niet daadwerkelijk is veranderd. Het luistergedrag wordt alleen anders gemeten.”

Er werd eerst op kwartierniveau gemeten, nu is dit op minuut niveau. En nu wordt er gekeken naar één week in plaats van het gemiddelde van meerdere weken.

87 zenders

In het NMO Luisteronderzoek participeren 87 zenders. Gezamenlijk bereikten zij in de eerste drie weken van 2023 gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag en gemiddeld 12,7 miljoen luisteraars per week. De gemiddelde luistertijd bedroeg in de eerste drie weken 1 uur en 13 minuten per dag. De gemiddelde luistertijd gemeten onder luisteraars was 2 uur en 15 minuten per dag.

De eerste publicatie die is vrijgegeven, bevat de luistercijfers vanaf week 1 tot en met week 3 van 2023. In het vervolg zal elke woensdag een nieuwe dataset worden uitgeleverd met de luistercijfers van de voorgaande week. De meetweek loopt van maandag t/m zondag. De nieuwe cijfers komen steeds om 14:00 uur beschikbaar voor de markt. Vandaag moet week 4 ook gepubliceerd worden.

