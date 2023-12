AM-zenders, ook wel bekend als de middengolfzenders, moeten vanaf het nieuwe jaar meer betalen voor het draaien van muziek. Auteursrechten BumaStemra verhoogt de tarieven, “omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat de huidige vergoeding niet meer in verhouding staat tot de economische waarde van de licentie, te weten het mogen gebruiken van het gehele BumaStemra-repertoire.”

De AM-zenders gaan vanaf het nieuwe jaar 10,83 euro per maand betalen voor de muziekrechten. Ze mogen voor dit bedrag gebruikmaken van alle muziek die BumaStemra vertegenwoordigt. Dat is muziek van 38.000 componisten, tekstschrijvers en uitgevers.

Extra AM, die in Amsterdam uitzond via AM, is door de extra kosten inmiddels gestopt met uitzenden. “Oplopende kosten voor vergunningen, energie etc. hebben ons doen besluiten onze hobbyzender te sluiten”, schrijft het station.

Lokaal en regionaal betaalt minder

Voor de lokale, regionale en landelijke radiozenders die uitzenden via FM, DAB+ of de kabel gaan de tarieven juist omlaag. “Die daling is enthousiast ontvangen door de markt”, zegt de woordvoerder van BumaStemra.

De vergoeding die radiozenders betalen aan BumaStemra dateert uit 2012. “Sindsdien is de lokale en regionale markt voor radio enorm veranderd. Door technische ontwikkelingen is het potentieel bereik enorm gegroeid, maar is het daadwerkelijke bereik door de toegenomen concurrentie juist gedaald. Hierdoor gaat de huidige minimumvergoeding knellen, waardoor deze niet meer betaalbaar wordt voor omroepen. Met de nieuwe minimumvergoeding wordt het tarief duidelijker en eerlijker”, aldus de woordvoerder.

