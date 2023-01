Sinds vanmorgen is Vibe Radio ook te horen op de FM in Arnhem. De zender is ook in de regio Amsterdam te horen en landelijke via DAB+. Vibe Radio neemt de frequentie over van RADIONL.

De zender zendt non-stop Nederlandstalige Urban uit en is sinds november in een deel van de Randstad te horen, daar komt nu ook Gelderland bij. De zender is eigendom van RADIONL BV waar onder andere ook RADIONL, Frysk FM en Tukker FM onder vallen.