Karel van de Graaf is gisteren op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt AVROTROS. De AVRO-coryfee begon zijn loopbaan in de jaren 70 bij Hilversum 1, waar hij ‘Met het Oog op Morgen’ presenteerde. In de jaren daarna was hij te horen op Hilversum 3 met onder meer ‘Als je niet opstaat, dan blijf je maar liggen’ en ‘De Van de Graaf-generator’. In 1981 won hij voor zijn radiowerk de Zilveren Reissmicrofoon.

Na zijn jaren bij de radio, werd Karel een bekend tv-gezicht. Zo presenteert hij sinds 1986 het televisieprogramma Televizier. Ook was hij van 1996 tot 2004 te zien bij Netwerk. “Hij was een journalist en radio- en tv-maker in hart en nieren”, aldus AVROTROS.

Karel was al enige tijd ziek. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en is thuis, in het bijzijn van zijn gezin, overleden.

Foto: AVROTROS