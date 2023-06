Miral de Bruijne wordt de nieuwe correspondent voor de NOS in Spanje en Portugal. Ze is de opvolger van Rop Zoutberg, die in februari na achttien jaar correspondentschap overstapte naar de Nederlandse ambassade in Madrid. De Bruijne gaat op 1 november aan de slag.

Ze gaat aan de slag voor Radio, tv en online. “Spanje en Portugal zijn landen waar de komende tijd veel belangrijke en actuele thema’s aan bod komen, zoals klimaatverandering en migratie”, zegt ze in een reactie. “Ik kijk er ontzettend naar uit om Nederland een inkijk te geven in deze Zuid-Europese landen. Via de verschillende NOS-platforms hoop ik een groot en divers publiek te kunnen aanspreken en informeren.”

Miral de Bruijne (29) werkt sinds 2019 als buitenlandredacteur, eerst bij RTL Nieuws en de afgelopen 2,5 jaar bij de NOS. Op de redactie in Hilversum werkt ze voor televisie en online met als specialisatie het Midden-Oosten. Als onderdeel van haar opleiding aan de School voor de Journalistiek in Utrecht liep De Bruijne in 2018 stage als redacteur en producer bij het NOS-bureau in Washington D.C. Voor haar vertrek naar Madrid is ze deze zomer te horen als verslaggever voor het NOS Radio 1 Journaal.

Foto: NOS / Evy van der Sanden Fotografie