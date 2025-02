Xander van der Wulp is de opvolger van Gert-Jaap Hoekman als hoofdredacteur van NOS Sport. Hij begint op 1 april en stopt als één van de politieke gezichten van de NOS. Xander start met het verder samenstellen van de hoofdredactie, wat binnen de NOS gebruikelijk is als er een nieuwe hoofdredacteur aantreedt.

Xander krijgt te maken met een grote opgave. Op de sportredactie van de NOS is in 2023 gestart met een cultuurverandering en midden in dat proces vertrok Gert-Jaap, die deze verandering zou bewerkstelligen. Over de reden voor zijn plotselinge vertrek is nooit gecommuniceerd.

Met de benoeming van Xander kiest de NOS voor iemand die al werkzaam is bij de omroep en de organisatie goed kent, maar niet op de sportredactie heeft gewerkt. Xanders vader, Gerard van der Wulp is in het verleden ook hoofdredacteur geweest bij de NOS. Daardoor kon hij al op 17-jarige leeftijd begonnen als autocue-assistent bij de omroep.

Sterke toekomst

“Naast mijn passie voor politiek heb ik ook een grote passie voor sport,” zegt Xander van der Wulp in een persbericht. “Sport is meer dan wat dan ook in staat om mensen in de samenleving te verbinden. En NOS Sport speelt daarin een belangrijke rol door sport toegankelijk te houden voor iedereen. Het is een eer om leiding te geven aan de grootste sportredactie van Nederland en samen te bouwen aan een sterke toekomst voor NOS Sport.”

Renate Eringa, algemeen directeur van de NOS, verklaart: “Xander van der Wulp is met zijn journalistieke ervaring, sterke netwerk en kennis van zowel de NOS als het medialandschap de ideale hoofdredacteur voor NOS Sport. Bovendien heeft hij een grote passie voor sport, weet hij mensen te verbinden, kan de redactie duidelijk richting geven en doet dat met energie, een open blik en een gezonde dosis humor. We zijn dan ook blij dat hij deze rol op zich neemt.”

Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe baan van Xander betekent voor de politieke podcast ‘De Stemming van Vullings en Van der Wulp’, die hij samen met Joost Vullings maakt.

Foto: ANP / Mischa Schoemaker