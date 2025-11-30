Wouter Walgemoed was afgelopen vrijdag voor de laatste keer te horen op NPO Radio 1. De nieuwslezer vertrekt bij de NOS en maakt de overstap naar de NS, waar hij machinist wordt. “Ik heb straks het mooiste uitzicht ter wereld. Je mag heel Nederland door en met grote verantwoordelijkheid mag je mensen van A naar B brengen”, zei Wouter over zijn opvallende overstap.

Jarenlang was Wouter een bekende radiostem. Hij begon in 2010 bij 3FM en was de laatste jaren te horen bij het ‘NOS Radio 1 Journaal’, naast presentator Astrid Kersseboom. “Er zijn overeenkomsten met het radiomaken”, zei Wouter over zijn nieuwe baan als machinist. “Bijvoorbeeld dat je werk van heel veel collega’s achter de schermen afmaakt in een kleine cabine. Bij de radio houden we ook van knopjes. En, het belangrijkste: bij ons speelt op tijd komen en op tijd zijn ook heel belangrijk.”

Het kan zijn dat Wouters stem in de toekomst nog te horen is, maar dan in de trein. “Als er iets vervelends gebeurt, bijvoorbeeld langer voor een rood sein staan, dan mag ik dat melden”, zei hij. Wouter noemde Astrid Kersseboom “de beste partner in de radio die hij kon wensen”.

Luister hier zijn afscheid op Radio 1 terug:

Foto: NOS/Stefan Heijdendael