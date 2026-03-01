Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof werden begin 2024 direct van NPO Radio 2 gehaald, toen ze eerder die dag bekend hadden gemaakt over te stappen naar Radio Veronica. “Ik denk dat ik dat zelf niet zo gedaan zou hebben gedaan op dat moment. Peter de Vries, zendermanager van Radio 2, zei later ook wel: ik heb misschien wat snel en abrupt gereageerd”, zei Wouter vanmiddag in ‘De Perstribune’ op Radio 1.

Wouter en Frank kregen niet de kans om afscheid te nemen van Radio 2, doordat ze in januari 2024 direct van zender werden gehaald. “Ik denk dat Peter het achteraf ook niet zo gedaan zou hebben”, zegt Wouter nu. “Peter is een heel rechtdoor denkende man. Die zegt: je gaat weg, dan ga je ook van die zender af. En dat vond ‘ie vooral praktisch achteraf niet zo handig, want hij had ineens heel veel gaten in zijn programmering.”

Afscheidsfeest

Zelf vond Wouter het niet erg dat hij niet uitgebreid afscheid kon nemen van de Radio 2-luisteraar. “Ik hoefde ook geen afscheidsuitzending. Dan ga je heel erg terugkijken, maar we wilden vooruitkijken.” De radio-dj benadrukt dat hij en Frank goed afscheid hebben genomen van Radio 2. “Peter heeft een fantastisch afscheidsfeest voor ons heeft georganiseerd. We zijn daar super goed weggegaan.”

Of Peter spijt heeft van zijn besluit om Wouter en Frank destijds direct van de zender te halen? “Dat moet je aan hem vragen”, zei Wouter vanmiddag op Radio 1. Toen Gijs Staverman een paar maanden later zijn vertrek bij Radio 2 aankondigde, mocht hij nog wel langer blijven zitten en werd hij niet dezelfde dag van zender gehaald.

