‘Het Geluid’ van Qmusic voor dit jaar is weer geraden. Het ging dit keer om ‘de beugel van een werphengelmolen vastklikken’. Daarmee heeft luisteraar Mariëlle 57.600 euro gewonnen, maar toch krijgt ze maar een deel van dat bedrag. Ruim een derde (34,2 procent) gaat namelijk naar de Belastingdienst vanwege de kansspelbelasting. Daarmee krijgt de luisteraar uiteindelijk netto 37.900 euro op haar rekening.

De afgelopen jaren moeten luisteraars die het populaire radiospel van Qmusic winnen, steeds meer belasting over hun gewonnen geldbedrag betalen. Daar kan de radiozender zelf niets aan doen, omdat het zich aan de kansspelbelasting moet houden.

Verhogingen

Die kansspelbelasting wordt steeds verder verhoogd. Dit jaar ging de belasting van 30,5 naar 34,2 procent en volgend jaar stijgt de belasting verder, naar 37,8 procent. Dat is fors meer dan in bijvoorbeeld 2021, toen het nog om 29 procent ging. Het belastingpercentage wordt ingehouden op de gewonnen geldprijs.

“De wettelijk bepaalde kansspelbelasting wordt betaald door de winnaar van Het Geluid en wordt automatisch door Qmusic ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst”, schrijft Qmusic in het reglement van het radiospel.

