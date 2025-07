Het is “ongelooflijk zonde” dat ‘Kunststof’ verdwijnt van NPO Radio 1. Dat zegt presentator van het radioprogramma Willemijn Veenhoven in Het Parool. “Het is een prachtprogramma, dat ook veel onbekende kunstenaars een stem heeft gegeven. Nergens anders op de radio gaat het al bijna 25 jaar een uur lang zo de diepte in.”

Eind mei werd bekend dat het interviewprogramma op Radio 1 moet stoppen. “Het gaat me heel erg aan het hart”, zegt Willemijn daarover in de krant. “Tegelijkertijd, niets heeft het eeuwige leven en ik ben ook niet tegen verandering. Het verschil met vroeger is dat er nu 5 miljoen podcasts zijn die ook een uur verdieping bieden. En op Radio 1 hebben we gelukkig ‘Nooit Meer Slapen’ nog. Ik hoop dat dat blijft bestaan.”

Jellie Brouwer presenteerde van 2001 tot haar overlijden in 2023 ‘Kunststof’. Willemijn noemt haar “de koningin van ‘Kunststof'”. Ze zegt te hopen dat ze een ander mooi programma mag maken, “waar je wat van opsteekt en dat deze tijd van context voorziet.”

Foto: NTR/Annemieke van der Togt